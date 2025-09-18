Эту рекомендацию официальный представитель МИД дала в связи с предстоящим 20 января 2026 года началом действия изменений в закон о порядке выезда из РФ и въезда

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала всем родителям, которые планируют выезжать за границу с детьми, сразу оформлять загранпаспорт на ребенка.

"Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт", - сказала дипломат на брифинге. Она поделилась случаем из собственного опыта, когда, "не вчитавшись в тонкости законодательства, планируя поездку с ребенком до 14 лет по свидетельству о рождении, была вынуждена внести коррективы в связи с необходимостью предъявлять не свидетельство о рождении при пересечении границы, а паспорт". "Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]. Поэтому удобнее всего, правильнее всего сразу оформлять загранпаспорт", - объяснила официальный представитель МИД РФ.

Этот совет Захарова дала в связи с предстоящим 20 января 2026 года началом действия изменений в закон о порядке выезда из РФ и въезда. С этого дня свидетельство о рождении исключается из числа документов, по которым граждане России в возрасте до 14 лет имеют право выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. "Что касается въезда в Россию по данному документу, то после 20 января 2026 года оно сохраняется только у тех детей, которые выехали по свидетельству о рождении за рубеж до этой даты", - уточнила официальный представитель МИД РФ. Она обратила внимание на то, что "также с 20 января 2026 года отменяется возможность оформления в российских консульских учреждениях на территории указанных стран свидетельства на въезд (возвращение в Россию) взамен свидетельства о рождении в случае, если оно утрачено, пришло в негодность или ребенок достиг возраста 14 лет в период пребывания за рубежом".

"Международные договоренности России с указанными странами, которые предусматривают возможность въезда, пребывания и выезда с их территории российских детей в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении пока продолжают действовать", - указала дипломат. Но предупредила: "Ведется работа по исключению свидетельства о рождении из числа проездных документов российских граждан, предусмотренных соответствующими соглашениями с иностранными государствами".

"Мы просим учитывать данную информацию при планировании поездок в упомянутые страны, своевременно оформлять детям заграничный паспорт, подчеркивая при этом, что загранпаспорт может быть оформлен ребенку только на основании заявления, поданного лично законным представителем ребенка, то есть одним из его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей", - обратилась официальный представитель МИД РФ ко всем родителям.