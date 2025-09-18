Эксперт Поваренкин: ИИ позволит повысить раннюю выявляемость рака молочной железы

Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют маммограммы по международной шкале BI-RADS, находя малейшие изменения, отметил заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании "Платформа Третье Мнение"

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта в скрининге рака молочной железы позволит повысить долю выявляемых случаев на ранней стадии до 90%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании "Платформа Третье Мнение" Андрей Поваренкин на форуме Kazan Digital Week.

"По результатам нескольких исследований, в том числе зарубежных, применение искусственного интеллекта при массовом скрининге позволяет переносить большинство случаев [диагностирования] с третьей-четвертой стадии в первую стадию. Суммарно почти 90% выявлять на ранней стадии. В отличие от случаев без использования ИИ, здесь другие цифры, гораздо меньше", - рассказал он во время своего выступления на секции "Роботизированные системы лечения и ИИ-навигация".

По его словам, ИИ-алгоритмы анализируют маммограммы по международной шкале BI-RADS, выявляя малейшие изменения - микрокальцинаты, нарушения архитектоники тканей и утолщения кожи. Это позволяет обнаруживать заболевание на этапе, когда пятилетняя выживаемость достигает 100%.

