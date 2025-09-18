В прокуратуре столицы отметили, что город занимает лидирующее место по исполняемости национальных проектов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы за 2025 год выявила более 1,7 тыс. нарушений при реализации национальных проектов, по материалом проверок возбуждено шесть уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по результатам заседания межведомственной рабочей группы под председательством прокурора Москвы Максима Жука.

"В 2025 году прокурорами выявлено свыше 1,7 тыс. нарушений, с целью устранения которых принесено 12 протестов на незаконные нормативные правовые акты, в суды направлено 105 заявлений, предостережено о недопустимости нарушений закона 10 лиц, руководителям поднадзорных органов и организаций внесено более 1,6 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 1 тыс. лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 91 лицо, по материалам прокурорских проверок возбуждено 6 уголовных дел", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Москва занимает лидирующее место по исполняемости национальных проектов.

Столичные прокуроры осуществляют надзорное сопровождение девяти национальных проектов, реализуемых на территории города, а также региональных программ.

В ходе совещания отдельное внимание уделили результатам расследования уголовных дел о хищениях денежных средств в рамках реализации национальных проектов, эффективности прокурорского надзора за ними, а также возмещению ущерба государству. "Важно не только осуществлять непрерывное надзорное сопровождение каждого реализуемого на территории столицы национального проекта, оперативно реагировать на все выявленные нарушения, но и обеспечить защиту прав граждан и добросовестных хозяйствующих субъектов, а также целевое расходование бюджетных средств", - отметил Жук, слова которого передали в пресс-службе.