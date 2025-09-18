Олег Калугин напомнил о нормативной базе, которая запрещает религиозную одежду в учебных учреждениях

КАЛУГА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин назвал недопустимым ношение хиджабов и другой религиозной одежды в школах. Это может привести к расколу общества по религиозному принципу, сообщил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее в соцсетях и региональных СМИ сообщалось, что в одной из школ области возник вопрос о ношении религиозных головных уборов - две ученицы посещают уроки в хиджабах.

"Это раскол общества по религиозному принципу, такие ситуации в школах недопустимы. Тем более, что это чувствительно. В школах дети, которые очень чутко на все реагируют. Есть соответствующая нормативная база, которая запрещает подобные действия - любую религиозную одежду. Никаких религиозных символов быть не должно. Мы - светское государство, а школа - гражданский светский институт", - сообщил ТАСС Калугин.

В пресс-службе регионального Минобразования подтвердили, что вопрос ношения религиозных головных уборов действительно поднимался в одной из школ области. При этом администрация учебного заведения строго соблюдает требования к внешнему виду школьников, который должен подчеркивать светский характер обучения и образовательной организации. "Ношение хиджабов и никабов в школе не допускается", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минобразования.