Президент РФ отметил, что в этом вопросе много споров

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Распределение выпускников медицинских вузов после завершения обучения может быть одним из вариантов решения кадровой проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи поднял несколько важных вопросов, среди которых была и кадровая проблема в сфере здравоохранения. "Спасибо большое, вы подняли ряд очень важных вопросов, безусловно, актуальных, [проблему] кадров в сфере здравоохранения", - поблагодарил Слуцкого глава государства.

"Как решать эту проблему, после окончания вуза давать срок какой-то обязательный работать по распределению или нет и вообще как относиться к распределению. Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы, это правда", - отметил Путин.