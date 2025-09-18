Генеральная прокуратура инициировала изъятие активов организации в связи с обвинениями в финансировании ВСУ

ТАМБОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Доли крупнейшего оператора связи в Тамбовской области компании "Ланта", изъятие активов которой инициировала Генеральная прокуратура в связи с обвинениями в финансировании ВСУ, предложено передать сотрудникам компании вместо передачи их в собственность государства. Об этом сообщил генеральный директор "Ланты" Александр Васильев.

"Обсудив с моим бизнес-партнером (Александром Зайцевым - прим. ТАСС) сложившуюся ситуацию, мы сошлись во мнении, что если изъятие наших долей - это принципиальная позиция Генеральной прокуратуры, то было бы справедливее передать эти доли сотрудникам компании вместо передачи их в собственность государства. Если нет правовых инструментов сделать это по решению суда, то мы готовы это сделать в добровольном порядке", - говорится в открытом письме Васильева во "ВКонтакте".

Ранее Генеральная прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Тамбова с иском о конфискации активов компании "Ланта", а также о признании ее владельцев экстремистами. По данным надзорного органа, один из владельцев предприятия Александр Зайцев (имеет 51% доли в "Ланте" - прим. ТАСС), ныне проживающий в Болгарии, участвовал в финансировании ВСУ и других украинских террористических организаций, в том числе через болгарскую ассоциацию. При этом его бизнес-партнер Васильев якобы помогал ему в этом, перечисляя дивиденды из Тамбова.

Васильев назвал предъявленные ему обвинения необоснованными, отметив, что он не причастен к экстремистской деятельности."Отношения между мной и Александром Зайцевым всегда были чисто деловые. Я не знал и не знаю, на что Александр Зайцев тратил полученные в "Ланте" дивиденды, и чем он занимается, точно так же, как и он не знает, на что я трачу свои и чем занимаюсь помимо "Ланты", - отметил Васильев в письме.

Как сообщалось, рассмотрение дела по иску генпрокуратуры состоится 6 ноября в Октябрьском районном суде Тамбова в закрытом режиме.

Компания "Ланта" является одним из ведущих операторов связи в Тамбовской области. Компания обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов.