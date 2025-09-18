В реках прогнозируется повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах возможен сход селей малого объема

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди с грозой и усиление ветра до 25 м/с прогнозируются на территории Республики Дагестан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с. […] Рекомендуем гражданам не забывать о мерах безопасности, на дорогах соблюдать скоростной режим. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в реках ожидается повышение уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах ожидается сход селей малого объема.