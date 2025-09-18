Слуцкий предложил учредить общероссийский День ветерана боевых действий

По словам лидера ЛДПР, с соответствующей просьбой к нему обратились участники спецоперации

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить на федеральном уровне памятную дату - День ветерана боевых действий. Об этом парламентарий заявил на встрече руководителей думских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать нашу инициативу об общероссийской памятной дате - День ветерана боевых действий. Для бойцов, офицеров специальной военной операции это архиважно", - сказал Слуцкий.

По словам парламентария, с соответствующей просьбой к нему обратились участники спецоперации.

"Я совсем недавно встречался с ребятами, вернувшимися с фронта. Они подчеркивали, что им важно, чтобы у каждого был свой праздник, свой федеральный праздник. Сегодня в ряде субъектов уже установлена, Владимир Владимирович, региональная дата - День ветерана боевых действий, но ребята просят, и я хотел бы перед вами эту просьбу поддержать, чтобы дата была для всей страны", - отметил он.