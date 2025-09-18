По данным "Крымэнерго", за последние два часа отключения коснулись Джанкойского, Симферопольского населенных пунктов, Ленинского района, а также двух поселков в составе Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 20 тыс. абонентов остаются без электроснабжения в четверг в Крыму, где разразилась непогода, следует из данных компании "Крымэнерго".

В четверг в Крыму и Севастополе осложнились погодные условия: ночью и утром прошли дожди, в некоторых районах - штормовой ветер. К вечеру местами прогнозируется ухудшение погодных условий: так, в Севастополе ожидают до 30 мм осадков, что, по данным властей, является месячной нормой, а в горах Крыма ветер может перейти в ураганный скоростью до 35 м в секунду.

"Всего по Крыму [без электроснабжения] более 20 тыс. абонентов", - сообщили ТАСС в компании.

По данным телеграм-канале "Крымэнерго", за последние два часа отключения коснулись населенных пунктов Джанкойского, Симферопольского и Ленинского района, а также двух поселков в составе Ялты.