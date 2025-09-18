Причиной стал устойчивый ветер, который привел к снижению уровня реки Дон, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области объяснили двухнедельное отсутствие воды у жителей хутора Мержаново, где находится одна из достопримечательностей региона - маяк, ветровым сгоном из реки Дон, откуда поступает техническая вода в хутор. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

"О ситуации с водоснабжением хутора Мержаново и СНТ Неклиновского района. Централизованное питьевое водоснабжение этих населенных пунктов пока отсутствует, техническая вода подается из реки Дон через Донской магистральный водовод. В последние две недели подача воды осуществлялась с перебоями. Причина - устойчивый восточный ветер, который привел к снижению уровня воды в реке. Водозаборное сооружение не могло работать на полную мощность, что в сочетании с высоким водопотреблением другими абонентами вызвало падение давления в сети", - написала она в Telegram-канале.

По ее словам, ситуация нормализовалась, уровень воды восстанавливается, подача в хутор Мержаново уже возобновлена.

Для решения проблемы с водой в регионе с 2019 года ведется строительство нового объекта "Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек", его готовность составляет 96%. Однако из-за плохой работы предыдущего подрядчика, власти расторгли с ним контракт и сейчас выбирают нового.

После ввода объекта в эксплуатацию порядка 2 тыс. жителей получат доступ к централизованному питьевому водоснабжению. Работы планируют завершить в начале 2026 года.