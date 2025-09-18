В китайской провинции Хайнань "Иннопрактика" открыла третий зарубежный лекторий

Реализация этого проекта позволит сделать русскую культуру и язык более доступными для студентов из Китая, а в будущем - сформировать уникальное культурно-образовательное пространство

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "Иннопрактика" открыла свой третий по счету зарубежный просветительский лекторий в провинции Хайнань в КНР, сообщили в пресс-службе компании. Два лектория "Иннопрактики" открыты ранее в Сенегале и Бразилии.

"18 сентября состоялось открытие лектория "Иннопрактики" на территории Хайнаньского профессионального института иностранных языков. Реализация этого проекта позволит сделать русскую культуру и язык более доступными для местных студентов, а в будущем - сформировать уникальное культурно-образовательное пространство", - отметили в пресс-службе.

Создание лектория направлено на формирование такого пространства, где студенты и другие участники смогут не только приобщиться к российской культуре, но и оказаться в благоприятной среде с единомышленниками, что будет способствовать расширению их знаний и творческому развитию.

Лекторий "Иннопрактики" в Китае станет многофункциональным пространством с отдельными зонами для обучения, чтения, общения и проведения мероприятий. В нем преподаватели ведущих российских вузов станут вести курсы русского языка и литературы, истории России и русского театра. Занятия начнутся этой осенью и будут проходить еженедельно в формате вебинаров.

Соглашение об открытии лектория было подписано 20 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) между Национальным исследовательским университетом "МЭИ" и АНО "Арт-подготовка". В церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора "Иннопрактики" Наталья Попова, первые вице-президенты АО "Газпромбанк" Андрей Серов и Владимир Ксендзовский, директор АНО "Арт-подготовка" Алексей Лебедев, советник посольства РФ в КНР Игорь Поздняков, президент международной корпорации "Евразия" Фэн Яоу и более 20 ректоров ведущих вузов России и Китая.

Проект открытия лекториев был инициирован компанией "Иннопрактика" в 2022 году. В ноябре 2024 года состоялось торжественное открытие первого лектория в столице Сенегала, Дакаре, на территории Университета Шейха Анты Диопа, а 6 августа 2025 года открылся второй лекторий на территории Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии.