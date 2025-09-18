В Адыгее прогнозируют ливни с градом и ветром

В связи с непогодой существует вероятность возникновения ЧП

МАЙКОП, 18 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее объявило штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми до 20 сентября ливнями в сочетании с грозой, градом и ветром до 22 м/с.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 18 сентября, а также 19 сентября местами на территории Республики Адыгея ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий.