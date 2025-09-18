В торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ТРЦ "Мега Химки", где ранее была объявлена эвакуация, возобновил работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети торговых центров "Мега".

"Безопасность посетителей и сотрудников торговых центров "Мега" - главный приоритет компании. В "Меге Химки" произошла сработка пожарной сигнализации. В настоящее время торговый центр возобновил свою работу", - сказали в пресс-службе.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что из "Меги Химки" проводится эвакуация посетителей, ее причины не уточнялись.