Глава Рособрнадзора: от 15 до 30% школьной программы перегружены темами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Школьная программа перегружена темами от 15 до 30%, что создает дополнительную нагрузку на учителей. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев во время круглого стола "Качество образования - основа достижения национальных целей", который прошел в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

"Министерство просвещения, Рособрнадзор, эксперты Горного университета, представители университетов Санкт-Петербурга, России работают в экспертной группе по приведению в соответствие стандартов средней школы, которые будут соответствовать переходу бесшовному в высшие учебные заведения. Анализ экспертного сообщества высших учебных заведений показал, что большинство предметов стандартной школьной программы от 15 до 30% перегружены темами", - сказал он.

По его словам, это создает дополнительную нагрузку на учителей, что сказывается на образовательном процессе. При этом речь не идет об упрощении школьных программ, а о приведении их в соответствие.

Кроме того, Музаев отметил, что бюрократическая нагрузка и большое количество требований к учителям отвлекает их от главной функции - качественного образования. Они занимаются отчетами, пытаются достичь рейтингов, которые не дают объективной оценки.

"Еще одна большая потеря для нашего образования в 1990-е и 2000-е годы - до сих пор мы потеряли целую культуру объективного оценивания. Начиная от ежедневной оценки за успеваемость, не важно в каком уровне образования организация, заканчивая государственной аттестацией. <…> Это не значит, что за красивый аттестат, золотую или серебряную медаль кто-то получил деньги, материальную ценность. Часто это просто хорошие отношения с родителями, маленькие населенные пункты, где все друг друга знают", - сказал он.

Музаев подчеркнул, что такие показатели пагубны для системы образования, когда в вуз приходит документ, и возникают вопросы о несоответствии. Так, по анализу Горного университета, порядка 40% аттестатов не коррелируются с экспертной оценкой.