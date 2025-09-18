Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов отметил, что меняется отношение и активность работодателей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Беспрецедентная активность со стороны абитуриентов по отношению к учреждениям системы среднего профобразования зафиксирована в России по итогам приемной кампании 2025 года. Об этом на пленарном заседании финала Чемпионата высоких технологий сообщил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Система среднего профессионального образования активно развивается. Мы видим это и по первым итогам приемной кампании 2025 года. Беспрецедентный интерес со стороны наших абитуриентов заставляет директоров колледжей, управленческие команды двигаться только вперед и делать учебу в колледжах интереснее", - сказал Неумывакин.

Приветствие участникам заседания направила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, отметив, что чемпионат способствует созданию новых проектов и технологий, повышая конкурентоспособность и безопасность России.

"Мы видим, как растет уровень ребят в профессиональных состязаниях, как меняется отношение и активность работодателей. <..> Спасибо Министерству просвещения РФ и лично Сергею Кравцову за поддержку Новгородской области", - сказал врио губернатора региона Александр Дронов.

Председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ирина Белых отметила, что чемпионат считается одним из самых значимых проектов. "Каждый, кто находится в этом зале, уже победитель. Вы преодолели большой путь: в региональном этапе состязаний приняли участие более 2 000 человек. До финала дошли 144 конкурсанта", - говорится в тексте ее приветственного обращения.

Чемпионат проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В этом году участие в мероприятиях финала чемпионата примут 15 тыс. человек. Федеральный оператор чемпионата - Институт развития профессионального образования.