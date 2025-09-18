В частности, губернатор региона Георгий Филимонов поручил ликвидировать практику письменных записей на прием и вместо этого перевести их в цифровой формат

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главврачи Вологодской области обязаны ликвидировать очереди из записей к узким специалистам медучреждений до 1 октября. Такая проблема остро вскрылась в Череповецкой городской поликлинике №7, ранее губернатор Георгий Филимонов поручал областному Минздраву подготовить кадровые решения в отношении руководства медучреждения.

"Главным врачам медицинских учреждений поставлена задача ликвидировать ожидание в очередях на прием к узким специалистам и обследовать всех пациентов в срок до 1 октября, несмотря на то, что закрыть этот вопрос ранее планировалось до конца следующего месяца. Чтобы исключить появление подобных проблем в будущем, в каждой медорганизации будут следовать соответствующей дорожной карте", - говорится в сообщении по итогам оперативного совещания регионального правительства.

Как доложил министр здравоохранения области Николай Гонтюрев, по итогам проведенных проверок в регионе выявили всех пациентов, которые были записаны к узким специалистам и до сих пор ожидают очередь на прием, начиная с этого и прошлого годов. Каждому из них окажут необходимую медицинскую помощь и проведут долгожданное диагностическое обследование.

"Вскрылась зияющая рана, когда люди ждут запись на прием месяц, два, три, полгода для проведения диагностического обследования, сдачи анализов, обследования на тяжелом оборудовании, что недопустимо. Поэтому сейчас, в контексте сказанного, объясните, как вы продолжаете комплексно по всему региону решать проблему, настраивая систему, чтобы не было очередей, ожидания анализов, диагностики, записи на прием к узкому специалисту. Чтобы такие чудовищные эксцессы, которые нам продемонстрировал главврач Череповецкой городской поликлиники №7, больше не имели место нигде", - потребовал губернатор.

Глава региона также поручил ликвидировать практику письменных записей на прием и вместо этого перевести все записи в цифровой формат, в частности - в единую систему РМИС ("ПроМед"), где можно контролировать номер очереди. При этом важно добиться очевидных результатов для пациентов, в том числе - увидеть сокращение количества жалоб по этому вопросу на различных информационных ресурсах, добавил губернатор.

При этом впервые за долгое время тема льготных лекарств опустилась на второе место среди запросов вологжан по теме здравоохранения. Как сообщил глава Минздрава на совещании, за прошедшую неделю был выявлен дефицит льготных лекарств по ревматологии, онкологии и гематологии. Препараты заказаны и поступят на склад региональной аптечной сети "Фармация" с 19 по 23 сентября. Формируется запас лекарств, которого хватит до середины января 2026 года. Закупки на следующий год стартуют в октябре.