Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва в рамках форума о будущем городов БРИКС "Облачные города" подписала серию документов о сотрудничестве в области цифровизации городского управления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"У Москвы большой опыт в этой сфере. С 2011-го мы внедряем цифровые технологии во все отрасли городского хозяйства - от здравоохранения до ЖКХ. Ежегодно реализуем больше 300 проектов. И сегодня готовы делиться лучшими практиками с другими городами в России и за рубежом. В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минском, Астаной и Бишкеком. Совместное заявление с представителем мэрии Рио-де-Жанейро Ракель Флексой позволит расширить в будущем наше сотрудничество", - написал мэр.

По его словам, также на форуме столицей заключено соглашение о передаче Ленинградской области единой автоматизированной информационной системы "Кадры 2.0".

"В этом году важным акцентом деловой программы стало участие экспертов из Китая. Поделиться своим опытом в построении умных городов и познакомиться с практиками Москвы прибыли больше 50 представителей и ключевых специалистов из ведущих мегаполисов и провинций КНР", - добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что главными темами форума этого года являются роль и применение роботизированных технологий и искусственного интеллекта для трансформации мегаполисов будущего. Всего деловая программа включает больше 50 сессий.

Форум о будущем городов БРИКС "Облачные города" посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту. В Москву на него приехали представители органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества и лидеры мнений более чем из 35 стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки и Африки. Форум проходит в Московском концертном зале "Зарядье" 17 и 18 сентября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.