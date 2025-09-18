Производство поможет обеспечить импортозамещение

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября./ТАСС/. Осужденные ставропольской колонии начнут производить сельскохозяйственную технику. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.

"Заместитель руководителя регионального пенитенциарного ведомства полковник внутренней службы Дмитрий Кулаков провел запланированную рабочую встречу с представителем краевого бизнес-сообщества Федором Шубным. Основной целью мероприятия было обсуждение перспектив сотрудничества и совместных проектов, связанных с организацией производства сельскохозяйственной техники, которая будет востребована на рынке и поможет обеспечить импортозамещение. В ходе встречи, для вышеуказанных целей, стороны рассмотрели возможность использования промышленных площадей ИК-2, которая находится в селе Кочубеевском. Также руководители обсудили вопросы повышения эффективности производства, создание новых рабочих мест для осужденных, обеспечения безопасного труда", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что итогом мероприятия стало заключение соглашения о совместном производственном проекте, который направлен на трудоустройство осужденных и изготовление сельхозтехники.