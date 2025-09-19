Отдыхаем хорошо. У кого в России самый длинный отпуск

Депутаты Госдумы готовят к внесению инициативу об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней. Об этом ТАСС рассказал представитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Николай Новичков. В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что его ведомство готово рассмотреть эту инициативу. ТАСС выяснил, в каких регионах России самые долгие отпуска и как выбранная профессия влияет на количество дней отдыха

Полярные надбавки

Базовое количество дней отпуска в России — 28. Но гражданам, трудящимся в суровых климатических условиях Крайнего Севера, полагаются надбавки, в результате чего они могут отдыхать до 52 дней. Так, еще 24 календарных дня добавляются к отпускам тех, кто работает в Республике Саха (Якутия), на Камчатке, в Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также на части территорий в Карелии, Республике Коми (в том числе Воркуте и Инте), Тыве, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Иркутской и Сахалинской областях, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра).

Немного меньше дополнительных дней отпуска — 16, полагается россиянам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в том числе дальневосточных территориях. Это отдельные территории в Республике Алтай, в Бурятии и Карелии (включая Петрозаводский городской округ), в Республике Коми (включая города Сыктывкар и Ухта), Тыве, в Забайкалье, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Пермском краях, Амурской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской и Архангельской областях и в ХМАО-Югра.

В остальных районах Севера россияне отдыхают 36 дней — 28 "общероссийских" и 8 дополнительных. Как пояснил ТАСС первый заместитель директора департамента труда и занятости населения ХМАО-Югра Валерий Беспояско, дополнительные отпуска являются прекрасной мерой поддержки работников на Севере. "На Севере климат намного хуже, чем в центральной части России. Здесь меньше кислорода, зимой ужасно холодно. И государство в свое время путем увеличения отпусков заинтересовывало людей работать на Севере. На сегодняшний день государство оставляет эти отпуска для северян, и это, на мой взгляд, правильно", — рассказал он.

Все эти льготы положены северянам по закону независимо от профессии. Но отдельные категории специалистов могут рассчитывать на еще большее число отпускных дней.

Кто на что учился

На Ямале отпуск не менее 52 дней предоставляется нефтяникам, газовикам и работникам вахтовым методом, в том числе слесарям и дорожным рабочим. А вот врачи, учителя и другие специалисты, работающие в госучреждениях региона, могут рассчитывать на отпуск до 80 (!) дней. Дополнительные дни устанавливаются за вредные или опасные условия труда, связанные с профессиональными рисками, и за ненормированный рабочий график.

Одни из самых длинных отпусков у педагогов — от 42 до 56 дней в году. Причины понятны — каникулы у учащихся. Но на Севере у учителей отпускных дней еще больше. Например, как рассказали ТАСС в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области, у местных педагогов он достигает 72 дней. Такой же длины отпуск будет в Архангельской области и у врача-психиатра, рассказал ТАСС представитель этой специальности. "Основной отпуск, дополнительный отпуск в районе Крайнего Севера плюс отпуск за вредные условия труда", — уточнил он.

Как рассказали ТАСС в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, "северный" отпуск, в отличие от выплат, назначается сразу и не требует специального стажа. "Сотрудник, который работает на полярной станции, из любого региона сразу имеет "северный" отпуск, потому что работа в Арктике — это тяжелые условия труда", — сказал собеседник агентства.

В организации пояснили, что несколько дней к отпуску может быть добавлено и за ненормированный рабочий день. Обычно такая надбавка составляет три календарных дня.