Чернышенко выступил за организацию за рубежом школ по типу "Летней школы ДВФМ"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко поддержал идею масштабирования школ по типу "Летней школы Дирекции Всемирного фестиваля молодежи" (ДВФМ). Он пообещал участникам Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде проработать вопрос организации таких образовательных программ в зарубежных странах.

Во время питч-сессии член национального исполнительного органа социалистической партии Risorgimento (Италия) Карло Ди Мартино предложил масштабировать формат "Летней школы ДВФМ" - увеличить количество участников и расширить географию стран-участников, уделяя особое внимание привлечению молодежи из европейских государств.

"Нужно подумать, я буду просить и Росмолодежь, и другие наши организации, которые нам могут помочь, проработать возможность организации таких летних школ в самих странах, откуда вы приехали", - сказал Чернышенко.

"Есть только желание соответствовать вашему запросу и дать возможность масштабирования этих программ, этих стандартов, модулей образовательных в ваших странах", - добавил зампред правительства.

"Летняя школа ДВФМ" знакомит с российской моделью госуправления. Во время прохождения программы можно узнать о ключевых особенностях модели управления, успехах и инновационных решениях, которые помогают развивать общество и экономику.