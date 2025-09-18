С 22 сентября все канатные дороги возобновят работу в штатном режиме

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Канатные дороги в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР) будут закрыты для посетителей в ближайшие три дня из-за планового технического обслуживания подъемников, сообщается в Telegram-канале Минтуризма республики.

"Канатные дороги курорта Домбай будут закрыты для посетителей с 19 по 21 сентября в связи с проведением планового технического обслуживания. Работы носят регламентный характер и направлены на обеспечение безопасности туристов. С 22 сентября все канатные дороги возобновят работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году.