В акватории города на Северной Двине прошел гребной этап

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Карбасная регата завершилась в Архангельске, в акватории города на Северной Двине прошел гребной этап. Как сообщили ТАСС организаторы, победу одержала команда Арктического морского института (АМИ) им. В. И. Воронина.

"Третье место заняла сборная команда карбаса "Макар", второе место у команды Архангельского техникума водных магистралей, а победители - команда Арктического морского института", - сказали организаторы.

Команды прошли на веслах от причала на улице Логинова до Красной пристани в центре Архангельска. Накануне команды соревновались под парусами вблизи деревни Кальчино в дельте Северной Двины, победителем парусного этапа стал экипаж карбаса "Макар".

В соревнованиях приняли участие команды АМИ имени В. И. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий Северного Арктического федерального университета (САФУ), Архангельского техникума водных магистралей им. С. Н. Орешкова, Северного морского музея и его фестиваля "Матица", команда "Повелители ветра" с детским экипажем проекта "Ёла" (Товарищество поморского судостроения) и экипаж карбаса "Макар".

Команды соревновались на трех сельдяных карбасах "Итить", "Попажа" и "Койду", построенных на верфи Товарищества поморского судостроения в 2021 году. Фанерный карбас "Макар" построила Марина Титова по проекту Игоря Логинова.

Регата памяти Соловецких юнг, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, организована Товариществом поморского судостроения и Северным Арктическим федеральным университетом при поддержке Северного морского музея, Российского военно-исторического общества, губернаторского центра Архангельской области и банка ВТБ.