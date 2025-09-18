В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Глава города Александр Скрябин призвал горожан соблюдать меры безопасности и быть внимательными

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за прогнозируемых в городе ливней и ветра до 25 м/с, до полудня 21 сентября. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (сильные дожди, ливни с сильным ветром со скоростью до 20-25м/с) в нашем городе вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с сегодняшнего дня до 12:00 21 сентября", - написал он в Telegram-канале.

Он призвал горожан соблюдать меры безопасности и быть внимательными.