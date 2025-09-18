Закон позволяет собирать информацию из всех сфер жизни - от медицинских данных до перечня лиц, в интересах которых действует гражданин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором - окончательном - чтении законопроект о массовом сборе персональных данных. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер".

Отмечается, что закон позволяет собирать информацию из всех сфер жизни - от медицинских данных до перечня лиц, в интересах которых действует гражданин. Речь идет о введении "Единой информационной системы социальной сферы" (ЕИССС).

Контроль за этим реестром возложен на "общественность", хотя неизвестно, кто именно будет назначать этих представителей и по какому принципу, указывает СМИ.

Документ едва набрал минимально необходимые 229 голосов парламентариев, что стало возможным благодаря поддержке в том числе фракции экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), хотя большинство оппозиционных депутатов голосовали против. Закон вызывает критику из-за потенциальных нарушений прав человека и угрозы введения массового цифрового слежения и контроля, подчеркивает издание.

Между тем на сайте Минсоцполитики Украины упор делается на том, что новый реестр "позволит полноценно перейти к активной социальной поддержке - оптимизировать процессы, заблаговременно и адресно оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, это сэкономит время и ресурсы как для граждан, так и для государства". Администратором ЕИССС является Информационно-вычислительный центр Минсоцполитики Украины.