МАРИУПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Потребность в водоснабжении полностью закрыта в медицинских учреждениях Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), где в этом году наблюдается дефицит воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Антон Кольцов.

"На особом контроле - водообеспечение лечебных учреждений. На сегодняшний день эта потребность полностью закрыта. В случае необходимости предоставим медикам дополнительные резервуары, к ним также организуем своевременный подвоз воды", - написал Кольцов.

Также он сообщил, что штат врачей в медучреждениях города пополнили специалисты из ДНР и других регионов России: приступили к работе 25 врачей из Санкт-Петербурга, 5 специалистов Всероссийской службы медицины катастроф и 21 выпускник Донецкого медицинского университета. "В больнице интенсивного лечения пациентов принимают уже три невролога. А в городской больнице №1 после трехлетнего перерыва возобновил работу кабинет фиброгастроскопии", - отметил Кольцов.

Кроме того, в городе началась вакцинация от вируса гриппа. Как передает корреспондент ТАСС, Кольцов в числе первых поставил себе прививку. "Каждый год я прививаюсь от гриппа, сейчас стартовала прививочная кампания, в первых рядах привился. Это важно для моего здоровья и важно для безопасности окружающих", - сказал журналистам мэр.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.