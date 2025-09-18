В рамках Слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий

СМОЛЕНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Шесть жителей Смоленской области стали "Послами Победы", они примут участие во Всероссийском слете "Послы Победы. Смоленск", который пройдет в городе-герое в дни празднования 82-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

"Юбилейный год Великой Победы ознаменован многими яркими памятными мероприятиями, участие в которых смоляне принимают с чувством особой гордости за нашу страну и героическую Смоленщину", — цитируют в пресс-службе губернатора области Василия Анохина.

В рамках Слета добровольцы станут соорганизаторами памятных событий, в том числе акции "Огненные картины войны", а также окажут волонтерское сопровождение мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения Смоленщины и 40-летию присвоения Смоленску звания "Город-герой". Всего в событии примут участие 75 добровольцев из России и Белоруссии.

"Очень важно, что в эту работу активно включилась молодежь, своими делами доказывая, что патриотизм в России — это объединительная идея, черта характера нашего народа, национальное достояние, которое они готовы защищать", — подчеркнул Анохин.

Организаторами Слета выступают Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и правительство Смоленской области в лице Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.

В пресс-службе добавили, что образовательная программа слета включает панельные дискуссии, встречи с ветеранами и героями, командные активности и тематические лекции о сохранении исторической памяти. Слет пройдет с 23 по 26 сентября 2025 года.