Осмотреть предложенное жилье люди смогут уже с 19 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Иванова подготовила перечень жилых объектов, которые будут предложены для расселения жильцов общежития, чьи квартиры повреждены в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В настоящее время администрация подготовила перечень муниципальных жилых объектов, которые будут предложены для расселения граждан, чьи квартиры пострадали от пожара. Осмотреть предложенные варианты люди смогут уже с завтрашнего дня. Завтра же жильцам разрешат в сопровождении спасателей войти в свои квартиры, чтобы забрать личные вещи и документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также есть возможность предоставления жилья на условиях договора коммерческого найма, тогда администрация будет компенсировать расходы за съем жилья. "Будем принимать персональные решения об оказании помощи каждой конкретной семье. Особое внимание - несовершеннолетним, инвалидам, пожилым и одиноким людям", - отметил мэр Александр Шаботинский.

Жильцам пообещали, что их вопросы будут максимально оперативно решаться в индивидуальном порядке. При этом дальнейшая судьба дома будет зависеть от заключения специальной технической комиссии, которая 19 сентября приступит к обследованию здания.

Ранее сообщалось, что загорелась кровля трехэтажного многоквартирного дома. Из здания были эвакуировали 45 человек. Площадь пожара составляла 500 кв. метров, но позднее увеличилась до 650 кв. метров. Кровля здания в результате пожара частично обрушилась. Тушение пожара осложняли конструктивные особенности кровли, наличие подкровельного пространства и горючего утеплителя.