Председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отметил растущий интерес к героической истории региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 130 пассажиров стали первопроходцами нового экскурсионного маршрута Санкт-Петербург - Музей-панорама "Прорыв" - Валаам - Крепость "Орешек" - Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области. Крупный четырехпалубный круизный теплоход "Юрий Андропов" впервые пришвартовался к причалу музея-панорамы "Прорыв блокады Ленинграда".

"Это событие открывает новую главу в развитии туризма на Неве и подтверждает растущий интерес к героической истории региона. В год 80-летия Великой Победы как никогда важно предоставить возможность как можно большему количеству людей прикоснуться к героической истории нашей страны, отдать дань уважения подвигу защитников Ленинграда", - прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Музей-панорама "Прорыв" был открыт 18 января 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным, в год празднования 75-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда. Трехмерная историко-художественная панорама с документальной точностью и зрительной достоверностью реконструирует фрагмент боя на Невском пятачке 13 января 1943 года, на второй день наступательной операции "Искра". Ее успешное завершение стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск.

Маяки Ладоги - перспективные точки притяжения

Петербургские туроператоры предлагают туристам целый ряд военно-патриотических экскурсий по Северной столице и Ленинградской области, посвященных разным военным периодам и рассчитанных на разные возрастные группы. Среди перспективных объектов показа для туристов в регионе - маяки, расположенные на Ладожском озере.

Так, к своему 100-летию, которое будет отмечаться в 2027 году, Ленинградская область планирует завершить реконструкцию Осиновецкого маяка, расположенного в южной части западного побережья Ладожского озера, и сделать его доступным для туристов, сообщил ранее журналистам Присяжнюк. Это навигационное сооружение - памятник культурного наследия регионального значения. Маяк в годы Великой Отечественной войны стал важным ориентиром для "Дороги жизни". Он также служил убежищем для мирных жителей во время авианалетов. Как пояснил глава комитета, региону понадобится софинансирование на реализацию проекта реконструкции Осиновецкого маяка, и такое предложение уже было передано в федеральный центр в этом году.

Всего вокруг Ладожского озера расположено восемь маяков, три из них - на территории Республики Карелия, пять - на территории Ленинградской области. По мнению и. о. руководителя администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Дмитрия Глушакова, ладожские маяки после реконструкции могут быть эксклюзивной визитной карточкой Ленинградской области и драйвером роста турпотока как для этого региона, так и для Санкт-Петербурга как ключевого туристического хаба Северо-Запада России.

Патриотический туризм как приоритет

Петербург находится на одном из первых мест в списке самых популярных направлений для патриотического туризма в стране. Как ранее указал председатель профильного городского комитета Евгений Панкевич, патриотический туризм является приоритетом для города в год 80-летия Великой Победы. На официальном портале Visit Petersburg этому направлению посвящен специальный раздел.

В конце августа 2025 года комитет по развитию туризма и городское отделение Российского военно-исторического общества объявили о запуске проекта "Маршруты памяти", который объединит новые маршруты военно-патриотической тематики во всех 18 районах города. Уже разработаны и доступны два из них: пеший - по Васильевскому острову и водный.