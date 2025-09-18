Кенозерский нацпарк создаст орнитологическую школу для волонтеров

В ней будут обучать наблюдению за миграциями птиц

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Кенозерский национальный парк откроет орнитологическую школу для волонтеров, сообщает пресс-служба парка. В течение года здесь будут обучать наблюдению за миграциями птиц.

"Чтобы популяризовать наблюдения за птицами и взрастить волонтеров-помощников, в октябре Кенозерский национальный парк откроет орнитологическую школу. На протяжении года волонтеры будут учиться наблюдать за миграциями. Лучшие выпускники школы примут участие в учетах птиц на территории национального парка", - указано в сообщении.

Одна из задач проекта - изучить уязвимые околоводные и водоплавающие виды, в том числе флаговые исчезающие - исландского песочника и морянку. Кроме того, планируется детально исследовать структуру населения и экологию скопы - редкого вида хищных птиц. Данные этих исследований станут основой предложений по введению новых природоохранных мер. Например, создание особо защитных участков лесов или пересмотр зонирования национального парка "Онежское Поморье".

Проект поддержали Министерство науки, высшей школы и научно-технологического развития Архангельской области, администрация Приморского муниципального округа, Северный Арктический федеральный университет (САФУ), ФИЦКИА УрО РАН, Институт океанологии, Дарвинский заповедник. Проект реализуется АНО "Кенозерские берега" совместно с нацпарком при грантовой поддержке Президентского фонда природы.

В настоящее время на Онежский полуостров отправилась первая экспедиция проекта "Крылья Белого моря". Биологи соберут данные в губе Ухта, это малоизученная территория. "Специалисты обследуют губу Ухта Белого моря и собирают полевой материал, чтобы понять структуру и видовой состав растительных и бентосных сообществ побережья Белого моря. Это поможет оценить, насколько условия в губе Ухта благоприятны для длительных остановок мигрирующих птиц", - отметил заместитель директора по научной работе и экологической безопасности Кенозерского национального парка Андрей Копытов.

Двинско-Онежский миграционный коридор - отрезок глобального Восточно-Атлантического миграционного пути птиц, где миграционные потоки арктических птиц сгущаются, здесь расположены их крупные остановки. В период миграции над этой территорий пролетают сотни тысяч птиц. Их изучение требует очень больших ресурсов, в том числе развития гражданской науки и привлечения бердвотчеров и волонтеров, а также объединения научных институтов.

Мониторинг пернатых - многолетняя работа национального парка "Онежское Поморье". Но многие значимые участки района исследований находятся за его пределами. В рамках проекта география исследований расширится и специалисты будут наблюдать за весенним пролетом птиц не на одном наблюдательном стационаре, а на трех участках пролетного коридора: мысе Глубоком, в губе Ухта и Унской губе Белого моря.

О национальном парке

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, он окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".