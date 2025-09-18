Нижний Новгород представил собственную метавселенную

В метавселенной "Спортивный Нижний Новгород" игроки могут свободно перемещаться по виртуальному городу, знакомясь с его достопримечательностями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Презентация первого среди регионов России города в метавселенной "Спортивный Нижний Новгород" состоялась вечером в четверг в ходе торжественной церемонии открытия фиджитал-игр 2025 года и Слета Всемирного фестиваля молодежи на Нижегородской ярмарке, передает корреспондент ТАСС.

Метавселенные представляют собой трехмерные интерактивные пространства для виртуального взаимодействия пользователей.

"Метавселенная "Спортивный Нижний Новгород" на популярной игровой платформе Roblox объединяет ключевые достопримечательности города и спортивные площадки, превращая спорт в часть привычного для детей игрового пространства. Подростки смогут исследовать виртуальный [Нижегородский] кремль, Стрелку, сыграть в качестве игроков местных спортивных клубов в футбол, баскетбол и хоккей на спортивных объектах Нижнего Новгорода, а также устроить танцевальный батл на Нижегородской ярмарке", - сообщили в АНО "Центр 800".

Разработчики отмечают, что целью проекта является продвижение туристического и спортивного бренда Нижнего Новгорода через новый канал коммуникации с молодежью. "Наш проект - это еще один способ показать Нижний Новгород и вдохновить ребят приехать сюда по-настоящему. Мир в метавселенной - возможность знакомиться с Нижним Новгородом и болеть за любимые команды", - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Из чего состоит метавселенная

В метавселенной "Спортивный Нижний Новгород" игроки могут свободно перемещаться по виртуальному городу, знакомясь с его достопримечательностями. Среди них - Нижегородский кремль и Чкаловская лестница, Александровский сад, Нижегородская ярмарка, Стрелка и другие. Исследуя эти локации, пользователи могут найти спрятанные сувениры - хохломскую ложку, городецкий пряник или авиашлем Валерия Чкалова. За каждый из предметов даются виртуальные монеты. Их можно обменять на пользовательский контент (UGC) с символикой спортивных клубов Нижегородской области: хоккейного клуба "Торпедо", футбольного и баскетбольного клубов "Пари НН". Кроме того, игроки могут получить футболку со слоганом города "У нас все по-настоящему" и рюкзак в брендинге общей формы спортсменов Нижегородской области.

В метавселенной действуют четыре игровые механики, соответствующие видам спорта. Пользователи могут поиграть в футбол, хоккей, стритбол или провести танцевальные батлы на виртуальных локациях Нижнего Новгорода. "Уверен: те, кто побывает на наших спортплощадках в компьютерной игре, обязательно захотят попробовать себя в футболе, баскетболе, хоккее и на реальных спортплощадках", - считает министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В последующем планируется проведение серии тематических матчей нижегородских клубов, посвященных новому виртуальному миру. "Спортивные клубы Нижнего Новгорода - это лицо региона, один из ключевых брендов, которые продвигают его на всероссийской арене. Мы гордимся тем, что Нижний Новгород становится первым регионом, который создал собственную метавселенную, и что аудитория всей России, и не только, получит возможность поиграть за наши клубы и прогуляться по Нижнему Новгороду", - отметил генеральный директор АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области" Максим Гафуров.

Проект реализован АНО "Центр 800" совместно с Министерством спорта Нижегородской области и АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области".