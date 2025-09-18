С 2023 года в регионе построено 93 объекта связи

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 40 базовых станций связи построят до конца 2025 года в Дагестане. Об этом в ходе заседания правительства республики заявил заместитель министра цифрового развития Дагестана Рамазан Абдуллаев.

"45 базовых станций связи построят в Дагестане до конца 2025 года. В рамках плана-графика в текущем году также построено 15 объектов связи", - сказал Абдуллаев.

По его словам, с 2023 года в регионе построено 93 объекта связи. "В плане-графике до конца текущего года предусмотрено строительство 45 базовых станций, а до конца 2030 года - 214 объектов", - добавил заместитель министра.