Новые консультации появятся в Кайтагском, Новолакском, Сергокалинском районах

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Новые женские консультации модульного типа до конца 2026 года появятся в трех муниципалитетах Дагестана. Об этом на заседании правительства региона заявил заместитель министра здравоохранения республики Аздар Мирзоев.

"В трех районах Дагестана строятся новые женские консультации модульного типа. Новые консультации появятся в период 2025-2026 годов в Кайтагском, Новолакском, Сергокалинском районах", - сказал Мирзоев.

По его словам, работы по строительству и оснащению женских консультаций модульного типа в составе центральных районных больниц проводятся на территориях с женским населением 10 тыс. человек и более.

"В рамках реализации федеральной программы "Дооснащение и переоснащение перинатальных центров" Минздравом РД также подана заявка на оснащение современным оборудованием перинатальных центров Махачкалы и Хасавюрта", - добавили в правительстве региона.