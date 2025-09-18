Сам активист выражал руководству Turning Point USA желание, чтобы Эрика Кирк возглавила организацию в случае его смерти

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Эрика Кирк - вдова убитого консервативного активиста Чарли Кирка - стала новым руководителем основанной им некоммерческой организации Turning Point USA.

"Совет Turning Point единогласно избрал Эрику Кирк генеральным директором [организации] и председателем совета", - говорится в сообщении организации в X.

Отмечается, что ранее Чарли Кирк выражал руководству Turning Point USA желание, чтобы Эрика Кирк возглавила организацию в случае его смерти.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.