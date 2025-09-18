В случае ухудшения обстановки школы и детские сады мгновенно закрываются

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос безопасности является ключевым при организации образовательного процесса в Белгородской области, где регулярно происходят обстрелы. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Гарантировать 100% безопасность от обстрелов мы не можем. Все мы, взрослые, в ответе за безопасность детей, и мы вместе должны принимать решение. Ни в коем случае власть - ни региональная, ни муниципальная - не уходит от ответственности", - подчеркнул Гладков в ходе общения с жителями. По его словам, решение о формате обучения принимается совместно родителями, школой и властями, исходя из оперативной обстановки. В случае ухудшения обстановки школы и детские сады мгновенно закрываются.

"Никакого смешанного формата обучения, с моей точки зрения, нет. Очное обучение у нас есть. Но также есть у каждого родителя право принять решение, написать заявление, перевести ребенка на дистант", - отметил губернатор.

Помимо предоставления родителям выбора формата обучения, в регионе предпринимаются комплексные меры по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях. Ведется системная работа по подготовке материальной базы и инфраструктуры с учетом требований антитеррористической защищённости. В частности, оборудованы укрытия, окна защищены пленкой, имеются аптечки первой помощи, а персонал прошел повторное обучение по оказанию первой доврачебной помощи.

Также созданы новые алгоритмы действий сотрудников и детей в случае угрозы атаки БПЛА. В образовательных учреждениях Белгорода и Белгородского района установлены сетки для защиты от атак беспилотников по опыту Шебекинского округа. Для детей разработаны безопасные маршруты с обозначением укрытий, с родителями обсудили соблюдение мер безопасности на родительских собраниях. Глава региона также сообщил, что по итогам летней кампании 2025 года за пределы региона отправилось более 10 тыс. детей Белгородской области.

По итогам общения с жителями региона Вячеслав Гладков принял решение установить два дополнительных укрытия - возле детско-спортивной площадки в селе Таврово и автобусной остановки возле школы в Разумном-22 Белгородского района.