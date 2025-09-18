В соревнованиях поучаствовали сотрудники 15 ведущих российских компаний и студенты профильных учебных заведений

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Участники из компании "Газпромнефть-аэро" стали лучшей командой на первом всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Авиатопливный вызов", который прошел в Ульяновске, передает корреспондент ТАСС. В соревнованиях приняли участие сотрудники 15 ведущих российских компаний и студенты профильных учебных заведений - Егорьевского авиационно-технического колледжа им. В. П. Чкалова, Ульяновского института гражданской авиации и Сибирского федерального университета.

Лучшим водителем топливозаправщика стал сотрудник компании "Газпромнефть-аэро" Иван Звягинцев, среди авиатехников по ГСМ победил представитель "Лукойл-аэро" Игорь Шевченко, первое место в номинации "Лучший техник-лаборант" заняла работница "Газпромнефть-аэро" Алика Зверева. Среди студентов победителем стал представитель Сибирского федерального университета Денис Вайзенгер.

Командная эстафета

Одним из испытаний для участников стала командная эстафета. Каждый ее этап нужно было пройти быстро и без ошибок. Как сообщил ТАСС в кулуарах конкурса студент Сибирского федерального университета Денис Вайзенгер, он должен был подготовить фильтр к проверке на примеси в нефтепродуктах. "Имеется фильтр мембранный, его перед испытанием нужно подготовить, и также [подготовить] воронку. Суть задания заключалась в том, чтобы проверить их на содержание мехпримесей, так сказать, мелкого мусора в керосине. И нужно всю необходимую тару, посуду, инструменты обработать так, чтобы никакие лишние примеси не попали", - пояснил участник.

Еще один представитель команды - Андрей Храмогин пояснил ТАСС, что его задание заключалось в подборе фильтра элемента и оборудования. "Нужно было подобрать один фильтр из нескольких, и я увидел один треснутый", - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что очень сильно волновался при прохождении своего этапа. "У меня был определенный мандраж. Руки тряслись, очки запотевали, я не мог прочитать этикетку фильтра", - поделился участник.

Третий представитель команды Руслан Джуми сообщил ТАСС, что ему нужно было сбить мяч из пожарного гидранта. "Засчитывается именно сбитие мячика. Это нужно сделать быстро и при этом соблюдать требования безопасности. <…> Мы подсоединили гидрант - все согласно требованиям, пошли разматывать рукав. Я подстраховывал сзади товарища, который сбивал мяч, чтобы под напором давления он не отлетел, <…> корректировал напор струи. <…> После этого мы вместе с командой бежали с лестницей до финишной прямой", - уточнил он.

Программа соревнований

Как сообщила журналистам в кулуарах церемонии награждения начальник управления аэропортовой деятельности центрального аппарата Росавиации Юлия Логачева, в конкурсе приняли участие 18 команд. "В конкурсе приняли участие <…> более 100 человек, которые были направлены от авиакомпаний, от аэропортов, от операторов авиатопливного обеспечения и учебных заведений, где трудятся и учатся молодые специалисты. <…> Участники конкурса проходили тестирование по теоретической части - все справились на высоком уровне", - отметила она.

Затем участники проходили испытания в единоличном зачете. "Это была работа на топливозаправщиках, авиатехники показывали свои навыки по заправке воздушных судов <…>, лаборанты показывали, как они смогут определить качество и чистоту заливаемого топлива, взять пробы и качественно и безопасно их передать на топливозаправщик в целях заливки в воздушное судно. Сегодня была командная эстафета <…>, у участников была полоса препятствий. Это и возможность топливозаправщика пройти полосу препятствий, не задев и не сбив объекты, <…> это сплоченная работа команды на время, чтобы обеспечить быстрое обслуживание воздушного судна, и работа команды лаборантов для определения качества топлива", - уточнила Логачева.

Заместитель руководителя Росавиации Сергей Страмоус в своем приветственном слове отметил, что проведение такого конкурса способствует популяризации специальностей гражданской авиации. "У нас в гражданской авиации все специальности в комплексе, объединяя нашу работу, обеспечивают безопасное перемещение наших граждан, безопасную перевозку. Те навыки, те знания и те умения, которыми должны обладать специалисты топливозаправщиков - это и искусство вождения, это и знание аэропортовой службы, это и связь с диспетчером, это обеспечение пропускной способности аэропортов, ведь именно от того, как быстро будет обслужен борт и как быстро его выпустит перрон, зависит увеличение пропускной способности", - сказал он.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, первый конкурс профессионального мастерства среди специалистов авиатопливообеспечения "проходит именно в Ульяновске - авиационной столице России". "Наш регион исторически является кузницей кадров для отрасли. <...> Конкурс "Авиатопливный вызов" - это инструмент, который позволяет не только выявить лучших из лучших, но и задать новые, высочайшие стандарты работы, обменяться бесценным опытом и заложить основу для подготовки специалистов будущего. Именно они будут работать с новейшими отечественными лайнерами - МС-21, SSJ-100, Ил-114, Ту-214", - сообщил он журналистам.

Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства "Авиатопливный вызов" проводился в Ульяновске 16-18 сентября. Его организатором выступило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), соорганизатором и стратегическим партнером мероприятия стала компания "Газпромнефть-аэро", авиатопливный оператор "Газпром нефти".