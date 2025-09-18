Глава государства также отметил запуск летних школ на базе круглогодичных молодежных образовательных центров и добавил, что масштабные фестивальные мероприятия, как нынешний слет, будут проводиться в России ежегодно

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Слета Всемирного фестиваля молодежи, подчеркнув важность сохранения и развития международного диалога молодежи.

"Сегодня в Нижнем Новгороде собрались деятельные, целеустремленные, открытые к общению со сверстниками юноши и девушки из разных регионов России и зарубежных государств. Многие из вас были участниками Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и встретились вновь, чтобы вспомнить его яркие моменты, зарядиться позитивной энергией для новых интересных дел и начинаний", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что форум в "Сириусе" прошел на высоком уровне, став площадкой для обмена идеями и опытом, а также пространством, где царят дружба и взаимопонимание. "Важно, чтобы такой востребованный, плодотворный диалог продолжался. Этим целям служат международные клубы дружбы, созданные для реализации ваших совместных проектов и инициатив, расширения возможностей для профессионального роста юношей и девушек, приехавших к нам из-за рубежа", - подчеркнул он.

Глава государства также отметил запуск летних школ на базе круглогодичных молодежных образовательных центров и добавил, что масштабные фестивальные мероприятия, как нынешний слет, будут проводиться в России ежегодно.

"Желаю вам успехов, осуществления намеченных планов и всего наилучшего", - заключил Путин.

Слет проводится в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина о сохранении и развитии наследия Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего на федеральной территории "Сириус" в 2024 году. Следующий Всемирный фестиваль молодежи на 20 тыс. участников пройдет в 2030 году. В 2026 году состоится мероприятие меньшего масштаба - Международный фестиваль молодежи на 10 тыс. участников. Между ними ежегодно будут проводиться тематические слеты на 2 тысячи участников.