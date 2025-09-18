Они применяют свои навыки на специальном полигоне

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Участники финала Чемпионата высоких технологий разрабатывают программный код для диагностики железнодорожной инфраструктуры беспилотниками. Они применяют свои навыки на специальном полигоне в рамках компетенции "Беспилотная система диагностики, обслуживания и ремонта инфраструктуры", рассказала ТАСС главный эксперт компетенции Анна Балакова.

"Наша компетенция была создана при поддержке компании РЖД, у них есть большие территории, которые необходимо диагностировать с помощью беспилотных средств. Конкурсанты делают облет или автономный проезд, собирают данные, обрабатывают их и составляют отчет с описанием обнаруженных дефектов. Они должны отразить, какие дефекты критичные, а какие нет", - сообщила Балакова.

В соревнованиях участвуют 10 конкурсантов из Новгородской, Владимирской, Липецкой областей, Крыма, Киргизии и команды РЖД. Практическая ценность разработок заключается в возможности обследования опасных участков без риска для человека. Технология позволяет диагностировать объекты после обвалов, разрушений и техногенных катастроф, а также может применяться для мониторинга взлетно-посадочных полос, аэродромов и жилых зданий.

"Беспилотные системы могут быть использованы не только для диагностики инфраструктуры железных дорог, но и для любой другой инфраструктуры" - отметила эксперт-наставник Екатерина Шмелева.

Наибольшую сложность для участников представляет написание кода для управления наземным беспилотником, несмотря на наличие готовых шаблонов. Перспективы развития компетенции включают применение подводных дронов для диагностики опор мостов и оснащение аппаратов манипуляторами для выполнения ремонтных работ.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Федеральный оператор чемпионата - Институт развития профессионального образования.