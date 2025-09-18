Искусственный интеллект будет все больше внедряться в различные профессии, и в образовательных программах понадобятся отдельные цифровые модули, отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения Виктор Неумывакин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Новой специальности "Интеграция решений с применением технологии искусственного интеллекта" начали обучать с этого года в колледжах России. Об этом в ходе панельной дискуссии "Искусственный интеллект: прорыв в будущее высоких технологий" финала Чемпионата высоких технологий рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Появилась у нас новая специальность, которая называется "Интеграция решений с применением технологии искусственного интеллекта". В этом году мы ее запустили. Это первый подход к формированию специальности про искусственный интеллект в системе среднего профессионального образования", - сказал Неумывакин.

По его словам, ИИ будет все больше внедряться в различные профессии, и в образовательных программах понадобятся отдельные цифровые модули. Для этого нужно методически поддержать преподавателей. Однако еще предстоит решить, в какой форме оптимально готовить поддерживающие материалы, поскольку сфера ИИ стремительно развивается и требует постоянного пересмотра и обновления подходов.

В ходе дискуссии участники отметили, что преподавателей необходимо обучать работать с ИИ, чтобы они могли применять нейросети для рутинных задач, например, создания презентаций, а также для того, чтобы они понимали, используют ли ученики ИИ для выполнения заданий.

Чемпионат проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В 2025 году участие в мероприятиях финала чемпионата примут 15 тыс. человек. Федеральный оператор чемпионата - Институт развития профессионального образования.