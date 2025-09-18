В Островском округе Псковской области открыли памятник воинам-вертолетчикам

Торжественная церемония прошла в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

ПСКОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Мемориал в честь погибших воинов-вертолетчиков открыт на территории авиационного соединения в Островском гарнизоне. Торжественная церемония прошла в День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

"Монумент установлен на территории авиационного соединения Островского гарнизона. В центральной части мемориала - барельефная фигура воина-вертолетчика, которая представляет собой собирательный образ погибших военнослужащих бригады. На гранитных тумбах у памятника высечены имена военнослужащих бригады, погибших при выполнении боевых и специальных задач. Автором скульптуры выступил Александр Молодцев", - отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения военнослужащих государственными наградами. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, шесть бойцов удостоены ордена Мужества. Еще несколько военнослужащих были отмечены медалями "За храбрость", Нестерова и Суворова. Родственники погибших летчиков поблагодарили всех за сохранение памяти и представили книгу о летчиках-земляках "Вечный полет".

Заупокойную литию в память о погибших бойцах и чин освящения мемориала провел митрополит Псковский и Порховский Матфей. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили к подножию памятника гирлянду Воинской славы и цветы. В завершение рядом с мемориалом был высажен яблоневый сад в память о погибших военнослужащих.