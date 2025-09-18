ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение зарегистрировано в акватории Тихого океана. На побережье Курильских островов объявлена угроза цунами, сообщается в телеграм-канале МЧС Сахалинской области.

"Все службы работают в штатном режиме. Объявлена тревога цунами. Ожидается подход волны до 0,20 м на жилые острова Итуруп, Кунашир, Шикотан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сегодня утром зафиксировано сейсмособытие 411 км северо-восточнее города Северо-Курильск, глубина составила 36 км, магнитуда - 7,6.