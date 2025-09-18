В случае выявления проблем или при необходимости доработки Совет Федерации будет "реагировать соответствующим образом", отметил первый вице-спикер СФ Владимир Якушев

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) будет реагировать "соответствующим образом" при выявлении пробелов в исполнении закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

Закон, вводящий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, вступил в силу 1 сентября.

"Совет Федерации установил мониторинг за применением закона о штрафах за поиск экстремистских материалов. Если мы увидим какие-то проблемы или необходимость доработки, будем реагировать соответствующим образом", - рассказал Якушев.

Ранее в ходе весенней сессии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата обратится к генпрокурору России с просьбой включить в его ежегодный доклад информацию о том, как применяется этот закон и есть ли нарушения. Кроме того, комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству будет регулярно следить за тем, как работает закон.

Согласно закону, за поиск экстремистских материалов в перечне, в том числе с использованием VPN, предусмотрен штраф для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. За рекламу VPN-сервисов штрафы составляют: для граждан - от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.