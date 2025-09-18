Губернатор Кировской области Александр Соколов ранее предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Законопроект о запрете продажи вейпов на территории Кировской области планируют вынести на рассмотрение депутатов заксобрания региона в октябре. Об этом ТАСС сообщил спикер регионального парламента Роман Береснев.

"Мы готовы к этой работе. Эти предложения мы обсуждали с Александром Валентиновичем, это согласованное решение. Часть [предложенных губернатором] инициатив находится в проработке, часть - уже практически готова. Мы постараемся вынести первые инициативы на октябрьское заседание законодательного собрания. Например, инициативу по вейпам", - сказал Береснев.

Губернатор Кировской области Александр Соколов 18 сентября в ходе оглашения ежегодного послания о социально-экономическом положении региона предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них.