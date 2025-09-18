Мероприятие началось с церемонии вручения послом РФ Элеонорой Митрофановой государственных наград за сохранение культурно-исторического наследия России и Болгарии

СОФИЯ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. В Болгарии отметили 50-летие Российского культурно-информационного центра - Русского дома. Как сообщает корреспондент ТАСС, в РКИЦ собрались представители дипломатического корпуса некоторых стран во главе с послом России Элеонорой Митрофановой, болгарских политических партий, общественных организаций, соотечественники и ветераны.

Событие началось с официальной церемонии вручения послом России Элеонорой Митрофановой государственных наград за сохранение культурно-исторического наследия России и Болгарии. Орденом Дружбы была удостоена председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова, а медаль Пушкина была вручена председателю политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Румену Петкову.

Также представителям болгарской общественности были вручены ведомственные награды МИД России и Россотрудничества.

Символ дружбы и сотрудничества

В интервью ТАСС Митрофанова назвала Русский дом в Софии символом дружбы двух стран. "50 лет - возраст весьма солидный и эту дату отмечает наш Русский дом, который активно работает, несмотря на все сложности сегодняшнего дня. Здесь есть и курсы русского языка, и театр, и многочисленные детские кружки. Проводятся различные концерты и конференции, кинофестивали и кинопоказы. Русский дом - это настоящий символ русско-болгарской дружбы", - подчеркнула дипломат.

Обращаясь к участникам праздничного мероприятия, Митрофанова сделала акцент на культурном и научном сотрудничестве Болгарии и России. "Культурное и научное сотрудничество России и Болгарии имеет очень глубокие корни, уходит вглубь веков. Поэтому открытие Российского культурно-информационного центра полвека назад базировалось на хорошем фундаменте многовековых связей народов наших стран. За 50 лет центр стал символом российско-болгарского сотрудничества в культурно-информационных сферах, местом встречи творчества и науки, истории и современности", - сказала посол России, приветствуя участников праздника.

Митрофанова поблагодарила директора Русского дома в Софии Тимура Дудаева, всех сотрудников РКИЦ. "Вы вносите важный вклад в укрепление, дружеские связи между нашими народами, которые служат надежной основой для взаимопонимания, которое сейчас на правительственном уровне сведено к нулю, но, тем не менее, связи между гражданами наших стран остаются столь же крепкими. Пусть эта площадка и в будущем остается живым центром культуры и дружбы, объединяющим сердца и умы", - пожелала дипломат.

Российским культурно-космическим информационным центром назвал Русский дом первый болгарский космонавт, герой Советского Союза и герой Республики Болгарии Георгий Иванов. "После нашего полета с Николаем Рукавишниковым Русский дом превратился в Российский культурно-космический информационный центр, так как здесь проводились десятки, если не сотни мероприятий, связанных с космосом. Горжусь, что моя Родина - Республика Болгария, стала едва ли не единственной страной мира, которая принимала большое количество моих коллег космонавтов из Советского Союза, России, Японии, Индии и других стран. Всех тех, кто летел в космос по программе "Интеркосмос", - отметил болгарский космонавт.

В адрес Русского дома в Софии поступили десятки поздравлений от российских деятелей культуры и искусства во главе с генеральным директором киноконцерна "Мосфильм" Кареном Шахназаровым, болгарских политических и общественных объединений и организаций.

Русский концерт в подарок

Подарком гостям праздника стал концерт Ансамбля молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова, одного из старейших в России, организованный при содействии Минкультуры РФ и Росконцерта. Российский музыканты представили программу произведений отечественных композиторов и русской народной музыки в классической и современной обработке. На сцене Русского дома блистали исполнители-виртуозы: Виктор Олехнович, Диляра Сагдеева, Николай Миров, Геннадий Заболотний, Владимир Максимов и Григорий Сандлер вместе с солисткой - певицей Екатериной Андреевой.

Зрители тепло приветствовали молодых музыкантов и желали новых скорейших встреч.

Русский дом в Софии

Первый камень в основании Русского дома в Софии был заложен 7 сентября 1972 года на улице Шипка. Проект уникального здания разработал авторский коллектив под руководством архитекторов Георгия Берберова и Иво Цолова. Строительство Дома советской науки и культуры завершилось в мае 1975 года, он стал одним из самых популярных культурных центров Болгарии, где выступали академики Борис Петровский и Николай Блохин, режиссер Сергей Бондарчук, писатель Константин Симонов, поэт Евгений Евтушенко. Космонавты Герман Титов, Алексей Елисеев, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие выдающиеся личности.

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Русский дом в Софии продолжает активную работу, оставаясь востребованной культурной площадкой, которая продолжает развитие традиций, заложенных Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей почти 100 лет назад.