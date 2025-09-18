Такая же погода была в 1949 и 1982 годах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из самых сухих месяцев за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С самого начала сентября в Москве погодой управлял антициклон, осадков не было, равно как и условий для облаков. И вполне возможно, что этот сентябрь будет одним из самых засушливых месяцев, ведь влаги выпало всего ничего", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что очень засушливые сентябри были в 1949 и 1982 годах. Также засушливый сентябрь отмечался в 2023 году, когда 25 дней не было ни капли дождя.