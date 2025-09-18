Повышение сбора поставит рынок в условия необходимости либо отказа от машин с мощностью двигателя более 160 л. с., либо значительной переплаты, отметил депутат ГД Ярослав Нилов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением проанализировать последствия от повышения утилизационного сбора. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления, согласно которому базовая ставка утильсбора будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для физлиц, ввозящих автомобиль в Россию для личного пользования, предусмотрены льготные коэффициенты на транспортные средства до 160 л. с. - 3,4 тыс. за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. В случае утверждения предлагаемых изменений они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

"С учетом массовых обращений граждан прошу вас дать поручение еще раз в комплексе проанализировать и оценить масштаб последствий регулирующего воздействия, в том числе социальных, в случае реализации планов изменения методики начисления утилизационного сбора", - сообщается в тексте письма.

Нилов отметил, что повышение утилизационного сбора поставит рынок в условия необходимости либо отказа от машин с мощностью двигателя более 160 л. с., либо значительной переплаты. При этом такие автомобили используются в основном индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом, что с большой долей вероятности приведет к росту цен, отметил парламентарий.

"Радикальное изменение методики расчета взимаемого сбора негативно отразится не только непосредственно на цене автомобиля - за этим последует старение автопарка, расширение серого рынка б/у запчастей и комплектующих (что повысит прямую угрозу безопасности дорожного движения и показатели аварийности), а также неминуемый рост цен и на другие товары и услуги - в частности, на такси. К тому же, как показывают предварительные расчеты, ожидаемые размеры утилизационного сбора для ряда моделей уже превышают стоимость самого автомобиля, то есть станут, по сути, заградительными", - указано в документе.

По словам депутата, в его адрес продолжают поступать обращения автовладельцев, которые "до сих пор пытаются разобраться еще с прошлогодним повышением суммы утильсбора". Новые ставки станут дополнительным ударом как по бюджетам отдельных граждан, так и автомобильному рынку в целом, считает депутат.