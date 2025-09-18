Текст документа содержит 800 страниц

НОВО-ОГАРЕВО, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что советский план масштабной электрификации страны начинали готовить еще в царской России. Таким образом он отреагировал на встрече в четверг с лидерами думских фракций на слова главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Говоря о важности стратегического планирования, Зюганов упомянул, в частности, один из главных советских документов. "У меня на столе план ГОЭЛРО лежит, 800 страниц, гениально подготовлен. 200 человек готовили, всего пять большевиков было, готовили выдающиеся ученые", - сказал Зюганов.

"Начали еще при царе готовить, - сказал Путин. - На самом деле план ГОЭЛРО начали еще при царе готовить".

"Да", - ответил лидер КПРФ, после чего продолжил выступление.

Постановление "Об электрификации России" было принято в декабре 1920 года на 8-м Всероссийском съезде Советов. Документом одобрен перспективный план развития народного хозяйства РСФСР на базе электрификации, разработанный Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО). Реализация плана была завершена в 1930-х гг.