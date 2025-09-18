Лекция о Гоголе собрала полный зал в посольстве России в Берне

Мероприятие завершилось викториной на знание фактов о жизни писателя

БЕРН, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 80 соотечественников, дипломатов различных стран и представители швейцарской общественности посетили лекцию дискуссионного клуба "Живая книга" о жизни и творчестве Николая Гоголя (1809-1852) в посольстве России в Берне. Мероприятие прошло с аншлагом, передает корреспондент ТАСС.

Модераторы встречи Екатерина Топоркова и Влада Смирнова рассказали слушателям о жизни и творчестве писателя, о его поездке по Швейцарии, привели много интересных подробностей его биографии. Лекция завершилась викториной на знание фактов о жизни писателя, победители были награждены аплодисментами и пряниками. В беседе с ТАСС Топоркова подчеркнула важность того, чтобы продолжать говорить о "богатом наследии, доставшегося нам от наших классиков, несмотря попытки отмены русской культуры". "Полные залы на подобных мероприятиях, как это было сегодня, говорят сами за себя", - добавила она.

Как отметила жена российского посла в Швейцарии Елена Гармонина, лекция была организована в рамках продвижения русского языка и российской культуры за рубежом. По ее словам, это важное направление работы российского диппредставительства в конфедерации. В рамках проекта посольство летом закупило, доставило и передало учебную литературу образовательному центру "Матрешка", действующему в нескольких швейцарских городах, а также русской школе "Кригура".