Они сохранятся, но в укороченном виде, отметил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Весна и осень в Москве и всей центральной России постепенно сокращаются, но не исчезнут окончательно. Такое мнение выразил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он прокомментировал утверждения о том, что четкие границы между временами года стираются, и постепенно это может привести к исчезновению весеннего и осеннего сезонов.

"Осенние и весенние климатические показатели, конечно, сглаживаются. Продолжительность теплого периода растет, холодного - падает. Однако переходные периоды (осень и весна - прим. ТАСС), по нашему мнению, сохранятся, но в укороченном виде", - отметил эксперт.

Климатолог указал, что это может сказаться на ритме работы и отдыха россиян. "На цикличность отпусков и трудовой деятельности климатические изменения уже оказывают некоторое влияние", - рассказал собеседник агентства.