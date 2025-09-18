В их число входит информация о наркотиках, а также детская порнография, материалы экстремистских и террористических организаций, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 210 тыс. материалов противоправного контента было удалено из мессенджера Telegram с начала 2025 года, при этом почти 156 тыс. имеется там сейчас. Об этом в интервью "Известиям" сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"С начала этого года удалено более 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом из Telegram. Но там же до сих пор доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций. На YouTube ситуация сходная: удалено около 4,8 тыс. единиц контента, но еще 67,7 тыс. материалов доступны", - сказал он.

Липов уточнил, что в число распространяемых опасных публикаций на этих платформах входят информация о наркотиках, детская порнография, связанные с ЛГБТ материалы (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), а также материалы экстремистских и террористических организаций.

Как отметил Липов, Роскомнадзор выявил в Telegram за последние два месяца несколько миллионов новых материалов, связанных с распространением наркотиков. "Этот опаснейший массив контента по нашим требованиям был оперативно удален. Но это постоянная работа, которая на самом деле должна выполняться самими платформами и проактивно", - добавил глава ведомства.