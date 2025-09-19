Маткапитал на второго ребенка предложили увеличить до 1 млн рублей

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов напомнил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тыс. рублей, на третьих - до 1,4 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит новую версию законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала, предлагается увеличить выплаты на второго ребенка до 1 млн рублей, на третьего - до 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

"Сейчас мы готовим новый вариант законопроекта с поправкой на инфляцию. Предварительно, на второго ребенка предложим выплаты в 1 млн рублей, на третьего - в 1,5 млн [рублей]. Уверен, что в таком виде эффективная демографическая программа действительно начнет работать на многодетность", - сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что в предыдущей версии законопроекта о прогрессивной шкале маткапитала предусматривалось повышение выплаты на вторых детей почти до 900 тыс. рублей, на третьих - до 1,4 млн рублей.

"Нам нужны многодетные семьи. Поэтому необходимо вводить федеральные выплаты и на третьих детей, с которых начинается многодетная семья. И в целом утверждать концепцию прогрессивного материнского капитала, на которой наша фракция настаивает много лет", - отметил депутат.